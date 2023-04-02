США предложили G7 план по противодействию Китаю
- 2.04.2023, 12:30
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Вашингтон рассматривает коллективные меры как наиболее эффективные.
США призывают G7 объединиться, чтобы предотвратить экономическую агрессию Китая.
Как сообщает Nikkei, Соединенные Штаты подталкивают Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию и Японию к применению совместных мер против Китая в случае экономического давления КНР.
Как говорится в материале, Вашингтон рассматривает коллективные меры как наиболее эффективные, поскольку многие страны экономически зависят от Китая.
Американское правительство считает, что Пекин может приостановить «экономическое принуждение» в случае объединения стран Запада. Вашингтон уже попросил о включении этого вопроса в повестку встреч G7 в 2023 году.
Также сообщается, что правительство США и Конгресс обсуждают законопроект о повышении пошлин на китайские товары.