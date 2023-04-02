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США предложили G7 план по противодействию Китаю

  • 2.04.2023, 12:30
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США предложили G7 план по противодействию Китаю

Вашингтон рассматривает коллективные меры как наиболее эффективные.

США призывают G7 объединиться, чтобы предотвратить экономическую агрессию Китая.

Как сообщает Nikkei, Соединенные Штаты подталкивают Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию и Японию к применению совместных мер против Китая в случае экономического давления КНР.

Как говорится в материале, Вашингтон рассматривает коллективные меры как наиболее эффективные, поскольку многие страны экономически зависят от Китая.

Американское правительство считает, что Пекин может приостановить «экономическое принуждение» в случае объединения стран Запада. Вашингтон уже попросил о включении этого вопроса в повестку встреч G7 в 2023 году.

Также сообщается, что правительство США и Конгресс обсуждают законопроект о повышении пошлин на китайские товары.

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