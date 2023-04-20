Президент Кипра потребовал от банков соблюдать санкции против россиян 20.04.2023, 4:46

Все банки острова уже «приступили к замораживанию банковских счетов лиц, включенных в санкционные списки».

Правительство Кипра призвало местные банки соблюдать санкции против России. Власти не потерпят нарушения введенных ЕС ограничений, заявил официальный представитель правительства Константинос Летимбиотис.

«Президент потребовал подготовить „дорожную карту“ с перечнем эффективных действий, которые необходимо предпринять», — сказал он журналистам (цитата по Evropakipr).

В апреле США ввели санкции против нескольких кипрских компаний, а также против граждан и резидентов Кипра, которые Вашингтон связывает с российским миллиардером Алишером Усмановым. В тот же день Великобритания внесла в список двух юристов. Санкции против Христодулоса Вассилиадеса ввели за сотрудничество с Усмановым, а против Деметриса Иоаннидеса — за работу на олигарха Романа Абромовича.

«Мы должны защитить доверие к нашей стране, мы не потерпим отступление от санкций ЕС», — заявил Летимбиотис (цитата по Reuters).

Ранее власти Кипра не исключали возбуждение уголовных дел против Вассилиадеса и Иоаннидеса.

Глава ЦБ Кипра в свою очередь заявил, что все банки острова «приступили к замораживанию банковских счетов лиц, включенных в [санкционные] списки».

Более того, как сообщает Bloomberg, крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus закроет счета примерно 4 тысячам клиентам-россиянам, которые не имеют гражданства стран ЕС. По данным банка, на них приходится менее 0,5% общего объема депозитов.

Закрытие счетов россиянам Bank of Cyprus объяснил тем, что Евросоюз включил Россию в «черный список» налоговых юрисдикций, а также было приостановлено ее участие в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).

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