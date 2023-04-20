У Полины Шарендо-Панасюк сильно ухудшилось здоровье 1 20.04.2023, 10:55

1,070

Политзаключенная находится в полной изоляции.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк сейчас находится в колонии в городском поселке Заречье (Гомельская область). Две недели назад к ней допустили адвоката. Но адвокат дал подписку о неразглашении. Полина находится в полной изоляции.

Единственное известно, что сильно ухудшилось состояние ее здоровья, рассказал «Радыё Рацыя» ее муж Андрей Шарендо:

- Полина сейчас находится в полной блокаде. Она до сих пор сидит в помещении камерного типа (ПКТ). Срок ее пребывания там продлен. Во время пребывания в ПКТ она еще попадала в карцер, это значит, что срок ее пребывания там продлен фактически до 8 месяцев. Понятно, что до конца весны она будет находиться там. Доходит информация, что у Полины сильно ухудшилось состояние здоровья. Жена до этого жаловалась на зрение, обострились и хронические болезни.

По словам Андрея Шарендо, сильно по маме скучают дети. Они не перестают считать, когда мама выйдет на свободу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».