Остановка «Гродно Азота»: последствия могут быть серьезными 20.04.2023, 11:27

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Рассказ аппаратчика одного из цехов предприятия.

Вчера на ОАО «Гродно Азот» остановили несколько производств. Официальная версия — снижение напряжения. Сегодня же стало известно, что предприятие до сих пор не может восстановиться после остановки производства.

Что сейчас на самом деле там происходит? Об этом сайт Charter97.org поговорил с бывшим аппаратчиком одного из цехов «Гродно Азот».

— Недавнее отключение электричества на «Гродно Азот» привело к остановке производства капролактама, карбамида, метанола и АКиКАС ОАО. Здесь важно понимать, что в данном случае многое зависит от профессионализма рабочих. Безусловно, исправные блокировки спасают оборудование в такие моменты, но рабочий в это время должен прибегнуть к комплексу мер по сбросам давления. Здесь все зависит именно от этого

Скажу, что подобные ситуации такие были и случаются во время любых просадок электричества. Даже гроза может вызвать подобные остановки. Главное последствие — если процесс невозможно будет запустить заново. В данном случае есть инструкции и они в большинстве своем были соблюдены.

Но пока полной информации нет насчет других цехов. Важно понимать, что если производственный процесс будет остановлен неправильно, то это может привести к повреждению оборудования и нарушению технологического режима, что также может вызвать серьезные последствия, даже если цех с первого раза запустится нормально.

Оборудование устаревшее и во многих цехах может вести себя непредсказуемо в будущем. Это увеличивает его износ. Цех АКиКас не работал в полную мощь и он достаточно новый. О поломках там мы узнаем в течение нескольких дней. Потому как официально предприятие пишет, что «стабилизировало работу», однако в этом же предложении пишут о том, что ведутся пуско-наладочные работы, что противоречит первому утверждению, так как нормальный рабочий режим считается только тогда, когда цеха дают конечную продукцию.

Посмотрим, как себя поведет старое оборудование, которое более чувствительно к перепадам напряжения и более трудное для восстановления после отключения из-за высокого износа.

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