В Судане из-за войны «застрял» экипаж белорусского самолета Belcanto Airlines 2 20.04.2023, 12:11

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Иллюстративное фото

Борт фактически уничтожен при перекрестном огне.

В Судане во время войны местных силовиков за власть «застрял» экипаж белорусского самолета компании Belcanto Airlines. Об этом сообщил пропагандистский телеканал ОНТ.

В экипаже — семь граждан Беларуси.

Компания «Белканто» занимается грузоперевозками, вероятнее всего, речь идет о борте Ил-76ТД.

Как сообщают родственники членов экипажа, борт серьезно поврежден, фактически — уничтожен при перекрестном огне.

По имеющейся информации, белорусы — члены экипажа находятся в безопасности, все на связи с белорусским МИДом, прорабатываются варианты возвращения экипажа домой.

Напомним, вооруженное столкновение между суданской армией и Силами быстрого реагирования (RSF, воинское формирование, не подчиняется главнокомандующему вооруженными силами Судана) продолжается уже больше недели. Основные разногласия связаны со сроками включения Сил быстрого реагирования в состав регулярной армии и вопросом о том, кто должен быть главнокомандующим вооруженными силами.

Жертвами боев стали по меньшей мере 174 мирных жителя, более тысячи получили ранения.

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