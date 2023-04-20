закрыть
20 апреля 2023, четверг, 17:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси бирки против краж стали вешать даже на бытовую химию

  • 20.04.2023, 16:23
  • 1,424
В Беларуси бирки против краж стали вешать даже на бытовую химию

Пока только на самую дорогую.

В некоторых минских супермаркетах на бытовой химии стали размещать антикражные бирки, пишет Tochka.by.

«Такого я не видел никогда. Были они на кассетах для бритья, на электронике и бытовой технике. Но вот на стиральных порошках — вижу впервые. Неужели люди стали воровать и бытовую химию?» — рассказал изданию один из покупателей.

Бирки есть не на всех средствах для стирки, а на более дорогих. К примеру, на геле для стирки Ariel за 40,51 рубля. Опломбировали также Tide и LOSK. Под пломбировку попали и гели Persil за 30,69 рубля и моющее средство «Ласка» за 22,05 рубля. Правда, не все упаковки.

На стиральных порошках, к примеру, антикражных бирок нет.

Издание уточняет, что фотографии были сделаны в супермаркете, который находится недалеко от железнодорожного и автобусного вокзалов. Возможно, именно геолокация повлияла на такое решение администрации магазина.

В магазинах бытовой химии сотрудники издания не заметили бирок, из-за чего они предполагают, что пока явление это не повсеместное.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов
Ошибка Лулы
Ошибка Лулы Виталий Портников
«Белмедпрепараты» без пяти минут банкрот
«Белмедпрепараты» без пяти минут банкрот Артем Черников
І адзін у полі воін
І адзін у полі воін Міхась Скобла