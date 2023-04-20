В Беларуси бирки против краж стали вешать даже на бытовую химию 20.04.2023, 16:23

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Пока только на самую дорогую.

В некоторых минских супермаркетах на бытовой химии стали размещать антикражные бирки, пишет Tochka.by.

«Такого я не видел никогда. Были они на кассетах для бритья, на электронике и бытовой технике. Но вот на стиральных порошках — вижу впервые. Неужели люди стали воровать и бытовую химию?» — рассказал изданию один из покупателей.

Бирки есть не на всех средствах для стирки, а на более дорогих. К примеру, на геле для стирки Ariel за 40,51 рубля. Опломбировали также Tide и LOSK. Под пломбировку попали и гели Persil за 30,69 рубля и моющее средство «Ласка» за 22,05 рубля. Правда, не все упаковки.

На стиральных порошках, к примеру, антикражных бирок нет.

Издание уточняет, что фотографии были сделаны в супермаркете, который находится недалеко от железнодорожного и автобусного вокзалов. Возможно, именно геолокация повлияла на такое решение администрации магазина.

В магазинах бытовой химии сотрудники издания не заметили бирок, из-за чего они предполагают, что пока явление это не повсеместное.

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