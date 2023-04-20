Россиянам начали рассылать электронные повестки 20.04.2023, 17:17

Первая волна мобилизации спровоцировала отъезд из РФ почти миллиона граждан.

Российские граждане начали получать электронные повестки в ходе весенней призывной кампании, которая должна пополнить вооруженные силы на 127 тысяч человек, передает The Moscow Times.

Рассылка повесток через портал государственных и муниципальных услуг началась в Санкт-Петербурге, сообщил в четверг, 20 апреля, военный комиссар города Сергей Качковский.

«В тестовом режиме мы сейчас уже проводим эти мероприятия», — сказал он, добавив, что бумажные повестки «также приходят гражданам» по месту жительства. Если традиционную повестку доставить не удается, «оповещения», по словам Качковского, будут приходить через портал «Госуслуги».

В понедельник о рассылке электронных повесток, которые появились в России после резонансного закона о едином реестре воинского учета, объявил военный комиссар Москвы Максим Локтев. По его словам, военкоматы также прорабатывают подключение к призыву сотовых операторов, с помощью которых повестки будут отправляться в форме SMS.

Глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов, один из авторов готовившегося в тайне закона об электронных повестках, сообщил, что пока такие документы «не имеют юридической силы». Рассылка, по словам депутата, проводится лишь для того, чтобы понять, «доходят они или нет».

Ранее Картаполов утверждал, что закон о новой форме призыва заработает лишь осенью, а его положения не будут распространяться на весеннюю призывную кампанию, которая началась 1 апреля и продлится до 15 июля.

По данным Bloomberg, помимо срочников военкоматам поставлена задача привлечь 400 тысяч контрактников и добровольцев, чтобы пополнить истощенные силы в Украине накануне анонсированного контрнаступления ВСУ.

Первая волна мобилизации, прошедшая осенью, спровоцировала отъезд из России почти миллиона граждан. И именно это стало причиной закона об электронных повестках, рассказал The Moscow Times чиновник правительства, знакомый с обсуждениями, которые проходили осенью и зимой.

По словам источника, волна эмиграции «задела» президента Владимира Путина, который поставил задачу «пресечь» подобное в будущем.

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