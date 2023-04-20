В Беларуси на границе с Литвой ограничили посещение лесов 20.04.2023, 21:54

Всего ограничения введены в четырех районах.

В четырех районах Гродненской области ограничили посещение лесов. Об этом сообщила 20 апреля пресс-служба Министерства лесного хозяйства.

Ограничения введены в граничащих с Литвой Вороновском и Островецком районах, а также в Сморгонском и Лидском.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов — обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда.

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