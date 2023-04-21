Байден поговорил с Макроном о его визите в Китай
- 21.04.2023, 5:55
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Также обсуждалась помощь Украине.
Президент США Джо Байден провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Белый дом.
Лидеры обоих государств обсудили, в частности, вопросы поддержки Украины.
Президенты еще раз подтвердили свою непоколебимую поддержку украинцев перед лицом жестокой агрессии России.
Кроме того, речь шла о визите Макрона в Китай, а также о «постоянных усилиях по продвижению процветания, безопасности, общих ценностей и основанного на международных правилах порядка в Индо-Тихоокеанском регионе» и о важности сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе.