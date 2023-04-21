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Байден поговорил с Макроном о его визите в Китай

  • 21.04.2023, 5:55
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Байден поговорил с Макроном о его визите в Китай
Иллюстративное фото

Также обсуждалась помощь Украине.

Президент США Джо Байден провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Белый дом.

Лидеры обоих государств обсудили, в частности, вопросы поддержки Украины.

Президенты еще раз подтвердили свою непоколебимую поддержку украинцев перед лицом жестокой агрессии России.

Кроме того, речь шла о визите Макрона в Китай, а также о «постоянных усилиях по продвижению процветания, безопасности, общих ценностей и основанного на международных правилах порядка в Индо-Тихоокеанском регионе» и о важности сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе.

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