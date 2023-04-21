Байден поговорил с Макроном о его визите в Китай 21.04.2023, 5:55

1,582

Иллюстративное фото

Также обсуждалась помощь Украине.

Президент США Джо Байден провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Белый дом.

Лидеры обоих государств обсудили, в частности, вопросы поддержки Украины.

Президенты еще раз подтвердили свою непоколебимую поддержку украинцев перед лицом жестокой агрессии России.

Кроме того, речь шла о визите Макрона в Китай, а также о «постоянных усилиях по продвижению процветания, безопасности, общих ценностей и основанного на международных правилах порядка в Индо-Тихоокеанском регионе» и о важности сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».