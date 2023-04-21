Россия устроила ночную атаку на Украину дронами-камикадзе 21.04.2023, 7:44

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Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Полтаве.

Ночью 21 апреля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. РФ атаковала Украину дронами-камикадзе. Сообщалось о серии взрывов в Харькове, в Киевской области работали силы ПВО, а в Полтавской области зафиксирован «прилет» в объект гражданской инфраструктуры, сообщают украинские СМИ.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, удар БПЛА пришелся на Полтавский район. На месте разрушения гражданской инфраструктуры возникло возгорание.

«Спасатели работают над тушением пожара. Предварительно, пострадавших нет», – написал чиновник в Telegram.

В Харькове, как пишет «Суспільне», прошлой ночью была слышна серия взрывов, вероятно — за городом.

Атака Киева дронами

После 25-дневной тишины столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны российских оккупантов.

«Тактика противника осталась прежней. С наступлением темного времени суток с северного направления страна-террорист запустила дроны. По предварительной информации, агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БПЛА Shahed», - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

На подлете к столице было обнаружено и сбито около 8 враждебных целей.

Как известно на данный момент, обошлось без жертв и разрушений. Информация уточняется.

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