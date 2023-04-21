СМИ: Беларусь перестала пропускать в ЕС автобусы с оккупированных территорий Украины 21.04.2023, 9:41

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Маршруты пришлось изменить.

Беларусь перестала пропускать автобусы, которые транзитом через Россию ездят в ЕС из оккупированных городов Украины. Сейчас автобусы следуют в объезд через российско-латвийскую границу. Об этом сообщает «Белсат» со ссылкой на источник в украинской компании, которая устраивает такие коммерческие рейсы.

Украинская фирма, название которой не сообщается, уже год возит пассажиров в Варшаву из оккупированных городов Запорожской и Херсонской областей. Сначала транзитный маршрут пролегал через российско-латвийскую границу, однако там границу можно пересечь только пешком — это доставляло неудобства из-за очередей и погоды в холодное время года.

Тогда перевозчик перестроил маршрут и стал ездить из России в Беларусь, а дальше — через белорусско-латвийскую границу в ЕС. Теперь же снова пришлось менять логистику, сообщили «Белсату» в компании:

— Сейчас не через Беларусь. Сейчас снова через Россию, так как Беларусь уже не пускает.

Рейсы ежедневные. Автобусы забирают пассажиров из оккупированных городов — Олешек, Голой Пристани, Каховки (это фактически прифронтовые населенные пункты), Скадовска, Мелитополя, Бердянска, Энергодара, оттуда следуют в аннексированный Крым, затем в Краснодар, Ростов-на-Дону, Москву. Далее — российско-латвийская граница, Даугавпилс, Вильнюс, Варшава. Этим же маршрутом ездят в обратном направлении.

— Билет из Варшавы до Мелитополя будет стоить 350 долларов. В пути около трех суток, — говорят перевозчики.

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