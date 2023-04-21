Назначен новый временный поверенный в делах ЕС в Беларуси 21.04.2023, 10:38

Стен Нёрлов

О его назначении объявил Жозеп Боррель,

Временным поверенным в делах Евросоюза в Беларуси стал Стен Нёрлов. О его назначении 20 апреля объявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Финансируемая ЕС региональная коммуникационная программа европейской политики соседства сообщает, что ранее Нёрлов занимал должность главы офиса представителя генерального секретаря Совета Европы (СЕ) по координации программ сотрудничества СЕ в Украине. Он также был заместителем руководителя миссии посольства Дании в России.

До назначения временной поверенной в делах ЕС в Беларуси была Эвелина Шульц. Она возглавила европейскую дипломатическую миссию в Минске, после того как летом 2021 года страну по настоянию белорусских властей покинул глава представительства Дирк Шубель (досрочно оставил пост осенью 2022-го).

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