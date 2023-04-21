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В Минске высадился десант коммунистов во главе с Зюгановым

  • 21.04.2023, 10:51
  • 1,386
В Минске высадился десант коммунистов во главе с Зюгановым

Что происходит?

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов приехал в Минск проводить «антифашистский форум». Его организует российская компартия вместе с белорусской.

Вместе с Зюгановым в белорусскую столицу приехали:

зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков,

секретарь ЦК КПРФ, первый зампред Центрального Совета СКП-КПСС, первый зампред Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев,

секретарь ЦК КПРФ, первый зампред Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко,

зампред ЦС СКП-КПСС, член ЦК КПРФ Игорь Макаров,

депутат ГД РФ Денис Парфенов и другие.

Коммунисты Молдовы, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Приднестровья, Южной Осетии, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии и других компартий из стран Европы, Азии, Америки поучаствуют в форуме по видеосвязи. Очно присутствуют представители компартии Армении, Грузии, Абхазии, Кыргызстана, Узбекистана, а также коммунисты из Германии, Венгрии и Португалии.

Также состоится съезд Компартии Беларуси.

Надо отметить, что это не единственное «антифашистское мероприятие» в этом году. В августе еще состоится и «антифашистский конгресс».

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