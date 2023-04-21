Появилось полное видео мощного взрыва в Белгороде 5 21.04.2023, 11:00

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Российская бомба упала вблизи оживленной дороги.

Появилась первое полное видео момента падения российской авиабомбы в Белгороде.

На видео видно, как бомба падает вблизи оживленной дороги. Через десяток секунд происходит сильный взрыв, который подбрасывает в воздух проезжавший мимо автомобиль.

На перекрестке одной из центральных улиц российского города образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.

Как сообщал сайт Charter97.org, мощный взрыв прогремел 20 апреля в российском Белгороде. Первыми об этом сообщили местные телеграм-каналы и опубликовали фотографии огромной воронки на одной из улиц города. Кроме того, в Белгороде от ударной волны на крышу супермаркета забросило автомобиль.

Позже в Минобороны России рассказали, что причиной взрыва стала «нештатная ситуация» — у пролетавшего над городом самолета Су-34 ВКС РФ случайно упал авиационный боеприпас.

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