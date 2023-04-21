«Жест доброй воли»: россияне начали эвакуацию из Мелитополя 1 21.04.2023, 11:11

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В город пригнали десятки автобусов.

Российские оккупанты и колаборанты начали подготовку к бегству из Мелитополя перед контрнаступлением ВСУ. В оккупированный город россияне пригнали около 40 автобусов, спрятав их на одном из предприятий. Налицо подготовка к «шагу доброй воли», сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его данным, россияне перебрасывали в город автобусы двумя заходами по 20 единиц. Транспорт был спрятан на машиностроительном заводе. Вероятно, это подготовка к будущей эвакуации при украинском контрнаступлении.

«Паники нет». Оккупанты ждут, когда ВСУ выпишут им обратный билет на Россию», - написал Федоров.

Эксперты считают, что Мелитопольское направление может стать одним из основных в грядущем контрнаступлении ВСУ.

Прорвавшись через него к побережью Азовского моря, украинские войска перережут России сухопутный коридор в Крым и создадут условия для операции по освобождению полуострова.

Показательно, что последние недели Силы обороны Украины активно уничтожают военные объекты ВС РФ в Мелитополе и Мелитопольском районе. Это может указывать на то, что прорыв готовится именно на этом участке.

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