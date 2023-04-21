Лукашисты осудили бывшего участкового на шесть лет колонии усиленного режима 21.04.2023, 13:42

Олег Зубович

Потерпевшими по делу выступали его бывшие коллеги.

В Могилевском областном суде по делу «Черной книги Беларуси» к шести годам колонии в условиях усиленного режима осудили 27-летнего бывшего участкового Олега Зубовича, пишет правозащитный центр «Вясна».

Его обвинили по ч. 3 ст. 130 (разжигание иной социальной вражды) и ч. 3 ст. 203-1 (незаконные действия в отношении информации о личной жизни) Уголовного кодекса. Известно, что потерпевшими по делу выступали его бывшие коллеги, которые взыскали с него моральную компенсацию.

Судья Дмитрий Кренжиевский вынес приговор 29 декабря 2022 года, но результат стал известен правозащитникам только сейчас. При задержании бывшего милиционера сильно избили. Мужчину уже направили в колонию.

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