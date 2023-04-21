Bild: Судмедэксперты доказали, что Путин прячется за двойниками 7 21.04.2023, 14:50

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Стало известно, в каких случаях главу Кремля заменял дублер.

Журналист Bild Питер Тиде пишет, что в последнее время ходит все больше слухов о том, что власти РФ используют двойников Владимира Путина. Официально пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опровергает эту информацию. Но различия во внешности президента РФ в разных обстоятельствах бросаются в глаза. Тиде резюмирует основные несходства в образах Путина:

Подбородок: то выступающий, то скошенный.

Губы: то узкие, то надутые.

Нос: то выпуклый, то курносый.

Веки: то с мешками, то без.

Уши: разные мочки; складки у основания иногда есть, а иногда нет; расстояние между глазами и ушами разнится.

Рост: Раньше Путин (рост 170 см) появлялся в специальных туфлях со спрятанным каблуком. Сейчас у него иногда виден обыкновенный каблук.

Как пишет Тиде, судмедэксперты доказали, что биометрические и другие показатели уха (сухожилие, мочка, раковина) и носа (основание, дуга) «двух Путиных» не совпадают. А форму ушей, как отпечатки пальцев, практически невозможно подделать.

Журналист отмечает, что «оригинальный Путин» точно появлялся на встрече с Си Цзиньпином и отчитывал чиновников в Кремле. А отличающийся от него некто был на встрече со студентами в МГУ, на похоронах экс-главы Башкирии, в Мариуполе и в Херсонской области.

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