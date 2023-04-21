В аэропорту Торонто украли контейнер с золотом на $15 миллионов 1 21.04.2023, 15:47

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Воры получили доступ к открытой части склада.

Неизвестные украли контейнер с золотом и другими предметами ценностью в 20 миллионов канадских долларов (почти 15 миллионов долларов США) в аэропорту Торонто, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на данные местной полиции.

«Контейнер был привезен в аэропорт в понедельник вечером... Он был отгружен в место хранение аэропорта до того, как он был «похищен с помощью нелегальных средств», - передает телеканал заявление представителя полиции Торонто Стивена Диевестейна, сделанное во время пресс-конференции в четверг.

Как рассказало CBC Управление по аэропортами Большого Торонто, которое управляет аэропортом, воры получили доступ к открытой части склада, арендуемого третьей стороной, и что эта зона находится за пределами основной линии безопасности.

«Воры не получали доступ в сам аэропорт, и это не представляло угрозы для пассажиров или работников аэропорта», - отметило ведомство.

По данным телеканала, полиция продолжает расследование случившегося.

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