Украина обменяла одного пророссийского попа на 28 украинских военных 3 21.04.2023, 18:15

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Иллюстративное фото

Враг очень ценит своих агентов в рясах.

Украина смогла обменять одного пророссийского попа из УПЦ МП на 28 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью «Интерфакс Украина».

Он рассказал, что контрразведывательные мероприятия в УПЦ (МП) были начаты еще в прошлом году и в результате были открыты уголовные производства в отношении 61 священнослужителя. Всего, по его данным, суды уже вынесли семь приговоров в отношении отдельных служителей церкви, вставших на сторону врага.

Малюк подчеркнул, что два священника УПЦ МП были переданы оккупантам по обмену.

«И хочу отметить, что враг очень ценит своих агентов в рясах — да, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих», — сообщил Малюк.

Также глава СБУ отметил, что по материалам СБУ прекращено гражданство Украины 19 священникам.

«Я уже говорил раньше — наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает. Работаем исключительно в рамках закона, несмотря на церковный сан», — подытожил глава СБУ.

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