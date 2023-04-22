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План Кремля: зачем Макей встречался со скандальным немецким политиком

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  • 22.04.2023, 8:19
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План Кремля: зачем Макей встречался со скандальным немецким политиком

Издание The Washington Post опубликовало неожиданные подробности.

Россия пытается создать «антивоенную» коалицию из крайне правых и крайне левых в Германии, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на секретные российские документы, полученные европейской разведкой. Поездка немецкого депутата от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Петра Быстрона в Беларусь в конце 2022 года могла быть связана именно с этими планами.

Согласно документам, датированным с июля по ноябрь 2022 года, Россия хочет создать в Германии альянс, который бы выступал против предоставления помощи Украине и против санкций в отношении России. Коалиция должна объединять AfD и партию «Левые». Такую задачу в июле прошлого года поставил перед российскими политтехнологами замглавы администрации Путина Сергей Кириенко. По замыслу Кремля, альянс должна возглавить лидер «Левых» Сара Вагенкнехт.

Вагенкнехт в комментарии WP отрицает возможность какого-либо сотрудничества с AfD, а также отрицает контакты с представителями России. В AfD отказались отвечать на вопрос об альянсе. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявляет, что Кремль не пытается вмешаться в политику Германии.

Однако изданию известны два человека, связанные с AfD и Вагенкнехт, которые контактировали с российскими чиновниками. Один из них — бывший муж Вагенкнехт Ральф Нимейер, который не скрывает встреч с высокопоставленными российскими чиновниками.

Второй — депутат от AfD Петр Быстрон. В ноябре прошлого года он тайно ездил в Беларусь и признал факт поездки только после того, как о ней узнали СМИ. В комментарии WP Быстрон заявил, что встречался с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и что его визит был миссией по установлению фактов для подготовки мирной инициативы AfD, а не обсуждением германской политики. Быстрон утверждает, что не встречался с российскими политиками.

Напомним, Быстрон был в Беларуси 16-19 ноября. Для поездки он оформил командировку в Литву. Он заявил, что встречался с высокопоставленными чиновниками, в том числа главой МИД Макеем и депутатов Андреем Савиных, а также с руководителями «Белорусского института стратегических исследований» и «Белорусского фонда мира». По словам Быстрона, он хотел изучить возможность того, чтобы Беларусь стала «нейтральным миротворцем для Украины» и развивать «двусторонние отношения между парламентами Германии и Беларуси».

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