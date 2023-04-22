Российская армия готовит «жест доброй воли» под Кременной 22.04.2023, 8:47

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Отступление может начаться уже сегодня.

Уже сегодня, 22 апреля, армия РФ может получить приказ на передислокацию из тыловых населенных пунктов участка Сватово - Кременная на позиции ближе к Кременной.

«Российская армия под натиском ВСУ собирается отойти ближе к Кременной, где еще 6 месяцев назад были оборудованы хорошие оборонительные позиции», - пишет ТГ-канал «Вольнодумец».

По словам российских военных, находящихся на позициях в 15 километрах от Кременной, у них там «уже 4-5 дней творится кошмар».

«ВСУ наступают огромными силами с новым очень страшным оружием. Нам тут зв*здец!», - пишут авторы ТГ-канала.

Оккупанты встревожены, однако командование отвечает, что 22 апреля рассчитывают получить приказ на передислокацию на позиции ближе к Кременной.

Накануне всех предупредили, чтобы собирали свои вещи. «Очевидно, ВСУ действительно там действуют успешно и нагнали страху, так как россияне говорят, что «нас тут 5 тысяч, а у ВСУ – 150 тысяч»! Это тот случай, когда у страха глаза велики», - пишет ТГ-канал.

Кроме этого, оккупанты увидели, что украинские защитники выбивают их с оккупированной земли с помощью современной техники НАТО, а армия РФ, даже несмотря на трехкратное преимущество по обстрелам артиллерией, несет колоссальные потери.

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