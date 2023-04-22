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Российская армия готовит «жест доброй воли» под Кременной

  • 22.04.2023, 8:47
  • 3,542
Российская армия готовит «жест доброй воли» под Кременной

Отступление может начаться уже сегодня.

Уже сегодня, 22 апреля, армия РФ может получить приказ на передислокацию из тыловых населенных пунктов участка Сватово - Кременная на позиции ближе к Кременной.

«Российская армия под натиском ВСУ собирается отойти ближе к Кременной, где еще 6 месяцев назад были оборудованы хорошие оборонительные позиции», - пишет ТГ-канал «Вольнодумец».

По словам российских военных, находящихся на позициях в 15 километрах от Кременной, у них там «уже 4-5 дней творится кошмар».

«ВСУ наступают огромными силами с новым очень страшным оружием. Нам тут зв*здец!», - пишут авторы ТГ-канала.

Оккупанты встревожены, однако командование отвечает, что 22 апреля рассчитывают получить приказ на передислокацию на позиции ближе к Кременной.

Накануне всех предупредили, чтобы собирали свои вещи. «Очевидно, ВСУ действительно там действуют успешно и нагнали страху, так как россияне говорят, что «нас тут 5 тысяч, а у ВСУ – 150 тысяч»! Это тот случай, когда у страха глаза велики», - пишет ТГ-канал.

Кроме этого, оккупанты увидели, что украинские защитники выбивают их с оккупированной земли с помощью современной техники НАТО, а армия РФ, даже несмотря на трехкратное преимущество по обстрелам артиллерией, несет колоссальные потери.

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