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ВСУ вытеснили россиян с важного рубежа под Бахмутом

  • 22.04.2023, 8:57
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ВСУ вытеснили россиян с важного рубежа под Бахмутом

Планы Кремля по окружению города провалились.

Российские войска не смогли выйти на важный для окружения Бахмута рубеж и создания «котла», о котором уже успели сообщить пропагандисты.

Бахмут стал окончательным приговором для «второй армии мира». Россияне штурмуют этот город Донецкой области несколько месяцев подряд, бросив все силы и средства, но все что им удалось - уничтожить постройки, лишив мирных жителей дома и работы.

Спутниковые снимки дороги в районе поселка Хромово доказывают, что оккупанты не могут продвинуться на этом направлении несколько недель.

Кадры со спутника опубликовал OSINT-исследователь Эмиль Кастехельми.

Утром 21 апреля некие представители формирования «ДНР» утверждали, что дорога перешла под контроль захватчиков. Однако, по оценке эксперта, захватчики долгое время не могут добиться прогресса в этом направлении.

Кастехельми связывает это с подготовленными ВСУ укреплениями, которые пережили очень активные обстрелы и атаки армии РФ: «Дольше, чем я ожидал».

При детальном изучении снимков выясняется, что, несмотря на интенсивность обстрелов в районе Хромово, укрепления украинских защитников могут быть пригодными для использования.

Как отмечает аналитик, дорогу через поселок Хромово ВСУ мало используют, однако она важна для поставок: если оккупанты доберутся сюда, то смогут простреливать оставшиеся пути снабжения защитников и даже могут продолжить наступление.

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