СМИ: В Мелитополе подорвали важную для россиян «шишку» 1 22.04.2023, 9:59

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После мощного взрыва захватчики вызвали скорую и пожарных.

Утром 22 апреля во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы. К месту происшествия российские захватчики оперативно направили пожарные и кареты скорой помощи.

Взрывы прогремели в районе Нового Мелитополя. Об этом в Telegram сообщил городской голова Иван Федоров.

По его словам, подробности новой «бавовны» на данный момент уточняются. Однако по предварительным данным, взрывы в очередной раз прогремели в местах расположения оккупантов.

На это указывает то, что сразу после «бавовны» российские захватчики направили на место происшествия автомобили пожарных и скорой помощи.

«Утренняя бавовна во временно оккупированном Мелитополе. Жители сообщают о глухом одиночном взрыве, который был слышен в северных районах города. Засуетились и оккупанты – отправили скорую, полицию и пожарную в сторону района Нового Мелитополя. Уточняем детали», – написал мэр.

В свою очередь Telegram-канал «Риа Мелитополь» пишет, что по характеру звука, вероятно, произошел подрыв. Не исключено, что подорвали кого-то из местных предателей.

«По городу промчались с сиренами автомобили скорой помощи, полиция. Ждем подробностей, кто из рашистов взлетел на воздух на этот раз», – говорится в сообщении.

Напомним, российские захватчики пригнали в оккупированный Мелитополь около 40 автобусов на фоне ожидания предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины. Транспорт припарковали на одном из машиностроительных заводов.

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