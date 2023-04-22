Фридман: Париж намекнул Лукашенко, что операцию против него начнут в любой момент 1 22.04.2023, 10:51

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Информация из Франиции интересна с трех сторон.

Статья Le Monde о том, что Франция отказалась предоставить Украине цифровую карту Беларуси, интересна с трех сторон. Об этом пишет белорусский политолог Александр Фридман.

Аналитик приводит следующие тезисы о важности опубликованной французским изданием статьи:

1) Она показывает, что Киев всерьез рассматривает возможность проведения операций на территории Беларуси (что совсем не удивляет). Цифровая карта, как подчеркивает французское издание, позволяет самолетам и беспилотникам выполнять задачи на малой высоте.

2) Публикация выставляет Париж в «выгодном свете». Макрон по-прежнему видит себя в роле миротворца (в том числе и вместе с КНР), а отказ передать карту подтверждает, что Франция готова помогать Украине защищать свою территорию, но будет противодействовать распространению войны на соседние страны.

3) «Слив» информации – дополнительный намек Лукашенко, который неоднократно уничижительно высказывался о Франции и ее руководстве: у Парижа есть в распоряжении инструмент, который может помочь Киеву в осуществлении военных операции на территории Беларуси. И он в любой момент может быть передан Украине.

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