закрыть
22 апреля 2023, суббота, 13:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

NYT: Тейшейра начал публиковать секретные данные Пентагона через 48 часов после вторжения РФ в Украину

1
  • 22.04.2023, 12:56
  • 1,266
NYT: Тейшейра начал публиковать секретные данные Пентагона через 48 часов после вторжения РФ в Украину

Стало известно, какая информация была «слита» в первые дни войны.

Американский военный Джек Тейшейра еще в феврале 2022 года, через 48 часов после российского вторжения в Украину, начал публиковать в чат-группе Discord секретные разведывательные данные о военных действиях РФ. Чат насчитывал около 600 участников.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

В этих данных были подробности о жертвах среди россиян и украинцев, деятельности российских разведывательных служб и обновленной информации о помощи Украине.

The New York Times узнала об этом большом чате от пользователя Discord. Он был публично указан на канале YouTube и к нему можно было легко получить доступ в считанные секунды. До этого было известно только о чате на 50 участников, который назывался Thug Shaker Central. Там публиковал информацию Тейшейра с октября 2022 года.

«Видел отчет Пентагона, в котором говорилось, что треть сил используется для вторжения», - написал Тейшейра. Очевидно, стремясь произвести впечатление на других в группе, подвергших сомнению его анализ, он сказал: «У меня немного больше, чем информации из открытых источников. Привилегии быть в разведывательном подразделении ВВС США».

Некоторые опубликованные разведывательные данные предполагали развитие событий в поле боя. 27 марта 2022 года он поделился секретной информацией о выводе российских войск из Киева, информацией, которую, по его словам, «обнаружил на сайте Агентства национальной безопасности».

«Есть некоторые большие новости. Возможно, запланирован отвод войск к западу от Киева», - написал парень. Через два дня Россия объявила, что покидает Киевщину.

Некоторые посты начинались с обновленной информации о количестве пострадавших. Он особенно интересовался публикацией обновленной информации о том, какие страны оказывают воздушную помощь Украине.

The New York Times предполагает, что Тейшейра отправлял сообщения с военной базы, где он находился. В одном из разговоров он сказал, что собирается войти в зону, где люди с допуском в секретные службы могут получить доступ к секретным компьютерным сетям.

«Работа, которую я выполняю, позволяет мне получить привилегии выше чем у большинства разведчиков», - писал военный.

Он также утверждал, что активно прочесывал секретные компьютерные сети в поисках материалов о войне в Украине. Когда один из пользователей Discord призвал его не злоупотреблять доступом к секретным данным, Тейшейра ответил: «Слишком поздно».

В какой-то момент он предложил поделиться информацией приватно с членами группы, живущими за пределами США. «Напишите мне, и я могу рассказать вам, что у меня есть», - написал он.

Он также утверждал, что имеет доступ к разведданным от американских партнеров.

«Обычно я работаю с людьми из GCHQ, когда смотрю на зарубежные страны», - сказал он в чате в сентябре 2022 года, имея в виду спецслужбу Великобритании, ответственную за ведение радиоэлектронной разведки.

Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Как сообщают американские СМИ, 21-летний Джек Тейшейра является членом разведывательного подразделения Воздушных сил Нацгвардии штата Массачусетс. Он модерировал онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, в Discord, куда начали сливать документы из Пентагона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов