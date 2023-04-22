В Мелитополе взлетел в воздух тепловоз с «кадыровцами» 22.04.2023, 13:09

1,850

Появились детали утреннего взрыва в оккупированном городе.

Вследствие мощного взрыва, который прозвучал во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 22 апреля, в воздух взлетел тепловоз с «кадыровцами».

Взрыв в районе депо был настолько сильным, что у местных жителей дрожали оконные рамы. После взрыва в небо поднялся большой столб черного дыма. Подробности инцидента рассказало местное издание «РИА-Мелитополь».

Отмечается, что взрыв прогремел около 07:45 утра. Сразу после этого к месту происшествия с включенными сиренами помчались автомобили скорой помощи, «полиция», пожарная служба.

В издании сообщили, что среди оккупантов есть жертвы.

«Из собственных источников РИА-Мелитополь стало известно, что в районе депо взорвали тепловоз с кадыровцами», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что российские захватчики умалчивают масштаб потерь среди личного состава в результате взрыва, а пропагандисты даже не стали традиционно скрывать произошедшее по заявлениям о якобы «учебе и филигранной работе ПВО оккупантов».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».