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Белгород снова под обстрелом: россияне ударили по городу ракетами

  • 23.04.2023, 8:03
  • 8,122
Белгород снова под обстрелом: россияне ударили по городу ракетами

Войска РФ пытались обстрелять украинский Харьков.

Одна из ракет российских войск, запущенная по Харькову и Харьковской области, традиционно не долетела. Вечером 22 апреля, когда российские военные преступники обстреливали территорию Украины, взрыв прогремел в Белгороде (РФ).

Соответствующие видео опубликовали местные Telegram-каналы. Звук был очень сильным, поскольку на одной из улиц в машинах включились сигнализации, передает obozrevatel.com.

По данным мониторинговых пабликов, ВС РФ запустили по Харьковщине и областному центру по меньшей мере семь ракет, одна из которых разорвалась над территорией РФ. Отметим, что это предварительные данные, более точную информацию могут обнародовать официальные источники.

Напомним, что поздно вечером в субботу, 22 апреля, противник обстрелял Харьков и Харьковский район. Зафиксировано не менее пяти прилетов.

В Новобаварском районе города из-за ракетного обстрела начался пожар на объекте гражданской инфраструктуры. В Харькове под вражеским огнем оказались гражданские объекты в Слободском и Основянском районах. А в селе Котляры одна из вражеских ракет С-300 попала в частный сектор.

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