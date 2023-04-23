Украинская армия перешла Днепр в Херсонской области 23.04.2023, 8:07

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ВСУ заняли позиции в семи километрах от важного административного центра.

Вооруженным силам Украины удалось зайти на левый (восточный) берег Днепра в Херсонской области.

Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, которые предоставили российские «военкоры» и блогеры в субботу, 22 апреля. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Согласно снимкам, ВСУ заняли позиции на берегу Днепра к северу от Олешек (примерно 7 км к юго-западу от админцентра области - города Херсон) и смогли продвинуться к северной окраине населенного пункта на трассе Е97, а также к западу от Дачи (10 км к югу от Херсона).

Также еще один «военкор» РФ утверждает, что российские силы потеряли контроль над некоторыми островами к юго-западу от Херсона.

«Эти кадры также указывают на то, что российские войска могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка, расположенные менее чем в полукилометре к северу от геолокационных позиций украинских военных у Антоновского моста», - говорят аналитики.

Там отмечают, что в период 20 и 22 апреля российские военные блогеры утверждали, что украинская армия уже несколько недель удерживает позиции на восточном берегу области. Сообщалось, что там ВСУ смогли закрепиться, построить линии снабжения и использовать эту локацию в качестве опорного пункта для осуществления вылазок. Это указывает на то, что Россия еще тогда не могла контролировать этот район, говорят в ISW.

Сообщается, что ВСУ, возможно, смогли получить преимущество на восточном берегу Херсонской области за счет низкой интенсивности артиллерийского огня со стороны войск РФ. Ранее некоторые российские «военкоры» жаловались, что не могут вести плотный огонь из-за чрезмерной централизации российского военного командования.

Вместе с тем, за вражескими войсками, вероятнее всего, все еще остаются такие городские районы, как Алешки и Новая Каховка. Там войска РФ ведут оборону.