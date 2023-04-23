закрыть
23 апреля 2023, воскресенье, 9:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Наступление на Крым: ВСУ готовят россиянам «большой взрыв»

  • 23.04.2023, 8:19
  • 4,650
Наступление на Крым: ВСУ готовят россиянам «большой взрыв»

Западные генералы раскрыли сценарий украинского блицкрига.

Основу украинского контрнаступления составят боевые подразделения с танками Challenger 2, M1 Abrams и Leopard 2, а также с бронетранспортерами Stryker, Bradley и новыми артсистемами.

Украина может добиться успеха и сосредоточить усилия на окончательном возвращении Крыма, подчеркнул в комментарии The Sun бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес.

Он не исключает, что контрнаступление ВСУ на полуостров будет сосредоточено на его изоляции путем отделения сухопутного моста от частично контролируемых Россией территорий на юге Украины.

«Задача — разрушить этот мост и увеличить количество высокоточного оружия, чтобы поразить цели и сделать полуостров недоступным для ВС РФ», — пояснил собеседник.

По его мнению, россиян в Крыму ожидают удары по авиабазам, Черноморскому флоту, логистическим и командным центрам. ВСУ также выберут несколько мест для проведения атак на узком фронте шириной в несколько миль и прорыва через укрепленные линии фронта, используя танки, мотопехоту, инженеров и артиллерию.

В свою очередь бригадный генерал британской армии в отставке Бен Барри говорит о будущей атаке как о «большом взрыве», чтобы попытаться выйти из тупика, особенно вокруг Бахмута.

«ВСУ смогут убить каждого российского солдата в радиусе 200 миль от Бахмута, но это не изменит стратегическую ситуацию», — добавил военный.

Вместе с тем британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон сравнил возможный удар ВСУ с операцией «Буря в пустыне». Украинские силы, по его оценкам, зайдут на 200 миль в тыл российской линии обороны блицкригом.

Он также напомнил, что международной коалиции в Ираке на танках М1 Abrams удалось прорвать за считанные часы «линию Саддама» — оборонительные укрепления на иракско-кувейтской границе из песка и бетона.

При этом британский офицер уверен, что для проведения блицкрига важно обеспечить должный уровень логистики до тех пор, пока оно не продвинется достаточно далеко в тыл ВС РФ

«Украинцы очень хитрые. Меня впечатлило, как они действуют. Мы мало чему можем их научить. Очевидно, мы научили их пользоваться нашими танками и артиллерией, но с точки зрения обучения генералов они очень впечатляют. Теперь у них есть танки и артиллерия для ближнего боя. Я уверен, что они преуспеют», — добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов