Сначала снесла балконы в многоэтажке: подробности падения второй авиабомбы в Белгороде 23.04.2023, 8:30

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Это уже похоже на намеренный сброс боеприпасов.

20 апреля Су-34 ВКС РФ отбомбился по Белгороду, в чем призналось даже Минобороны страны-агрессора. Однако ведомство скрыло факт падения еще одной бомбы.

Только вчера, 22 апреля, по адресу Шаландина, 15 съехались десятки военных, чтобы обезвредить боеприпас, находящийся на 7-меровой глубине под землей, передает dialog.ua.

При падении с самолета «ФАБ-500» (именно эту модификацию называют росСМИ) сначала попала в многоэтажный дом, пробив балконы на трех этажах, а потом ушла глубоко под землю.

Быстро найти и обезвредить боеприпас российским специалистам помешали грунтовые воды.

К слову, белгородцы, чьи балконы были прошиты бомбой, почему-то молчали о произошедшем. По факту, два дня ее никто не замечал.

Чтобы обезвредить мощную бомбу, подобную той, которую российские военные преступники сбросили на драмтеатр в Мариуполе, жильцов близлежащих к месту ЧП 17 домов в Белгороде сегодня решили эвакуировать в пункты временного размещения.

В Сети с сарказмом отмечают, если с одной упавшей на Белгород бомбой можно было предполагать «нештатную ситуацию», то сразу с двумя - это уже похоже на намеренный сброс боеприпасов.

«Мы же все-таки один народ, так что зачем куда-то дальше лететь, керосин сэкономлю» подумал пилот и сбросил бомбу на Белгород;

Отличная мера безопасности - скинуть бомбу на своих границах;

Продам авиационную бомбу. Самовывоз, самовыкоп из Белгорода», - шутят пользователи Сети.

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