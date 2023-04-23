Партизаны «слили» крымский адрес предателя Сальдо 3 23.04.2023, 9:15

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Коллаборант постоянно «кочует».

Партизанское движение «Атеш» назвало крымский адрес главного коллаборанта Херсонской области - Владимира Сальдо.

Партизаны в своем канале в Telegram написали, что постоянно следят за передвижением предателя. В «Атеш» предупредили Сальдо: «…просто знай, что за твоей спиной постоянно кто-то находится. Прячься, оборачивайся, меняй квартиры, бойся. Надеемся, ты или сам выпиляешься от такой жизни, или страх и нервы тебя в могилу сведут. Потому что руки марать об такое г*вно мало кто хочет».

По сведения партизанов, коллаборант постоянно «кочует» то по Симферополю, то по Геническу, то по Скадовску, а также ездит в Ростов и в Москву.

«…Мы постоянно следим за твоими передвижениями. У нас есть агенты если не везде, то много где… Например, вот твой крымский адресок: АР Крым, г. Симферополь, переулок Смежный, 44.952157002415596, 34.11934071853353… сделай всем одолжение - застрелись. И эта кочевая жизнь, полная тревог и переживаний, закончится», - посоветовали партизаны коллаборанту.

После того, как российские оккупанты захватили часть Херсонской области, Сальдо стал так называемым «главой» оккупационной «военно-гражданской администрации», а позже получил от врагов звание «исполняющего обязанности губернатора».

Коллаборант причастен к организации в Херсонской области российского псевдореферендума. Сальдо и его пособники обвинены в государственной измене, коллаборационной деятельности, оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины, глорификацию ее участников (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 Уголовного кодекса).

13 апреля Министерство юстиции подало заявление в Высший антикоррупционный суд о применение санкций против Сальдо.

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