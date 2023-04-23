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В Беларуси началось обустройство площадок под ракеты «Тополь»

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  • 23.04.2023, 9:18
  • 9,488
В Беларуси началось обустройство площадок под ракеты «Тополь»

Минобороны выдало места размещения ядерного оружия.

Минобороны Беларуси занимается благоустройством стартовых площадок под ракетные стратегические комплексы «Тополь». Небольшой видеоролик об этом опубликовала пресс-служба ведомства.

«Мы находимся на одной из площадок в районе боевой стартовой позиции, где когда то размещался ракетный полк войск стратегического назначения. В настоящее время здесь проводятся работы по благоустройству территории после зимнего периода, а также другие мероприятия, направленные на поддержание имеющейся инфраструктуры в надлежащем состоянии. Что касается возможности использования сохранившихся в наследство со времен Советского Союза объектов стратегического назначения, можно с уверенностью сказать, что при необходимости они оперативно могут быть приготовлены к применению. На данный момент наша задача состоит в том, чтобы обеспечить в первую очередь сохранность и поддержание в готовности к использованию инфраструктуры, оставшейся в наследство от находившейся здесь ракетных войск стратегического назначения», — говорит неназванный мужчина в военной форме со скрытым лицом.

В ролике также продемонстрированы бетонированные площадки в лесу и памятная табличка, которая указывает на 56-й ракетный полк и 1692-ю ремонтно-техническую базу РВСН.

56-й полк был сформирован в 1961 году. Он дислоцировался в районе населенных пунктов Шерешево и Ясень под Пружанами. Первоначально в полку должны были быть два наземных и один шахтный дивизионы. Однако шахтные объекты не были построены и в штате полка в итоге остались два наземных дивизиона. Позднее полк был передислоцирован в Зимовичи. Подразделение несло боевое дежурство сначала с ракетами Р-12, затем после снятиях их с вооружения в середине восьмидесятых было переведено на ракетные комплексы РСД-10 Пионер-К (SS-20). «Тополя» появились в нем в начале девяностых. Полк бы снят с боевого дежурства в 1993 году, выведен в Россию и расформирован в 1994 году.

Ракетный комплекс «Тополь» имеет 3-ступенчатую твердотопливную ракету, которая размещается на самоходном шасси. Стартовая масса ракеты 45,1 т. Забрасываемая масса — 1,2 т. Максимальная дальность полета — 11 тыс. км, точность — 150 метров. Ракета имеет оду боеголовку мощность не менее 550 кт.

Напомним, выступая в конце марта Лукашенко заявил, что отдал распоряжение привести в порядок стартовые площадки для «Тополей». По его словам, при необходимости он вместе с Путиным может принять решение о размещении в Беларуси стратегического ядерного оружия. Пока речь идет о том, что в нашу страну привезут тактическое ядерного оружие.

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