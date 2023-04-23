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Фридман: Стоит ли удивляться, что Лукашенко дарит Азаренку кувалду?

  • 23.04.2023, 10:18
  • 4,038
Фридман: Стоит ли удивляться, что Лукашенко дарит Азаренку кувалду?

На военном преступнике негде клейма ставить.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера Лукашенко подарил своему пропагандисту Григорию Азаренку кувалду.

Политолог Александр Фридман прокомментировал этот эпизод.

«Если Лукашенко, по утверждениям американских спецслужб, поставляет вооружение ЧВК «Вагнер», то почему такое удивление вызывает тот факт, что он начал (как Азаренку) дарить кувалды?», — написал Александр Фридман.

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