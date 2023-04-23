закрыть
23 апреля 2023, воскресенье, 12:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Автобус «Вильнюс–Минск» вылетел в кювет и перевернулся

3
  • 23.04.2023, 11:23
  • 6,534
Автобус «Вильнюс–Минск» вылетел в кювет и перевернулся

Водитель Ecolines уснул за рулем.

Водитель автобуса Ecolines по пути из Вильнюса в направлении Минска уснул за рулем. Об этом пишет mlyn.by со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

Происшествие случилось около 03:30 на 68-м километре трассы М7 Минск — Ошмяны — граница Литвы. По предварительной информации, водитель 1988 года рождениябыл в утомленном состоянии, уснул за рулем, не справился с управлением и съехал в кювет. Вместе с ним в автобусе находилось 45 человек. Пострадали гражданин Беларуси 1977 года рождения и гражданка Германии. По факту ДТП проводится проверка.

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов