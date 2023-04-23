Автобус «Вильнюс–Минск» вылетел в кювет и перевернулся 3 23.04.2023, 11:23

6,534

Водитель Ecolines уснул за рулем.

Водитель автобуса Ecolines по пути из Вильнюса в направлении Минска уснул за рулем. Об этом пишет mlyn.by со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

Происшествие случилось около 03:30 на 68-м километре трассы М7 Минск — Ошмяны — граница Литвы. По предварительной информации, водитель 1988 года рождениябыл в утомленном состоянии, уснул за рулем, не справился с управлением и съехал в кювет. Вместе с ним в автобусе находилось 45 человек. Пострадали гражданин Беларуси 1977 года рождения и гражданка Германии. По факту ДТП проводится проверка.