В Стамбуле обстреляли офис партии Эрдогана 5 23.04.2023, 11:51

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Огонь открыла группа неизвестных.

Офис партии Справедливости и развития Турции был обстрелян неизвестными. Об этом сообщают турецкие СМИ. Лидером партии является действующий турецкий президент Реджеп Эрдоган.

«Группа неизвестных ночью открыла огонь по офису по связям с выборами правящей партии Справедливости и развития в стамбульском районе Бахчелиевлер Кочасинан», — передает турецкое издание Daily Sabah. По данным издания, никто не пострадал.

Ранее офис партии был обстрелян в турецком городе Чукурова. Там неизвестный совершил 12 выстрелов из автомата.

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