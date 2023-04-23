Game over: украинские десантники разгромили российскую пехоту 23.04.2023, 12:14

2,486

Видеофакт.

Украинские защитники с помощью артиллерии ударили по российской пехоте.

Об этом сообщает пресс-служба 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

В ДШВ отмечают, что украинские бойцы устали объяснять, что оккупантам не место на их земле, но не устали доказывать, кто на ней хозяин.

«Если не отступите и не сложите оружие, финал будет один - вас навеки похоронит в себе украинский чернозем», - говорят наши защитники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».