Game over: украинские десантники разгромили российскую пехоту
- 23.04.2023, 12:14
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Видеофакт.
Украинские защитники с помощью артиллерии ударили по российской пехоте.
Об этом сообщает пресс-служба 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.
В ДШВ отмечают, что украинские бойцы устали объяснять, что оккупантам не место на их земле, но не устали доказывать, кто на ней хозяин.
«Если не отступите и не сложите оружие, финал будет один - вас навеки похоронит в себе украинский чернозем», - говорят наши защитники.