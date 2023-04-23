Россиян готовят к масштабному «жесту доброй воли» Александр Коваленко

23.04.2023, 12:29

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Чтобы не было шоковой реакции и повального бегства.

В целом, в словах военного преступника Пригожина нет ничего нового и революционного. Это несколько видоизмененный нарратив о заморозке войны, к чему российские «дипломаты», например, призывают с осени 2022, но под видом «мирных переговоров».

Следует понимать, что Пригожин – это никакой не независимый команданте, рубящий правду матку, а говорящая голова одной из групп влияния ФСБ. Поэтому все его ретрансляции – это согласованная работа с вышестоящим руководством, а не декламация своих умозаключений.

Выводы?

А выводы очень просты. Если еще в 2022 российское руководство навязывало Украине «мирные переговоры», целью которых была заморозка войны, что дало бы России накопить силы для следующего рывка, то разве призывы к «обороне» – это уникальный случай? Нет, это один из типов данного нарратива.

Призывы к обороне – это ИПСО ФСБ, призванная подготовить российское общество к тому, что в ближайшее время им не следует ожидать масштабных «освобождений» украинских территорий и городов, а в основном они будут слышать доклады Конашенкова о ведении «успешной» обороны.

Фактически это подтверждение того, о чем писалось и говорилось не единожды – Россия утратила возможность вести широкомасштабные наступательные действия, и даже по узким направлениям и отдельным локациям ее возможности критически ограничены.

Выход?

Выход один – переход к обороне, но тут есть нюанс. В обороне РОВ находятся фактически по большинству плацдармов c 2022 и несут там регулярные потери в живой силе и технике, которые необходимо компенсировать, то есть, желаемого накопления потенциала в нынешних условиях не происходит.

В свою очередь, СОУ (силы обороны Украины – Ред.) свой потенциал накапливают и весьма основательно готовят контрнаступление. В этой связи призывы к обороне от Пригожина принимают несколько иную интерпретацию.

Российское командование понимает, что им скоро придется активно отступать.

Но как это отступление пояснять ура-патриотам, которым битый год скармливали полову в виде «жеста доброй воли» и «скоро снова освободим Херсон»? Все просто. Их поступательно готовят к негативным сценариям. Поступательно, чтобы не было шоковой реакции, от «обороны» к бегству.

Александр Коваленко, t.me

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