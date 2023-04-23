Подготовка наступления: ВСУ «ослепили» российскую оборону 4 23.04.2023, 14:51

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«Время Ч» уже близко.

Есть четкие признаки того, что большое контрнаступление Сил обороны Украины очень близко, считает российский эксперт Дмитрий Чернышевский.

Движение войск начнется очень скоро, на что указывают несколько признаков.

«Украинская армия в последние дни заметно активизировалась. Начались масштабные разведки боем на многих участках фронта, что намекает на готовящееся наступление. Украина давно уже перешла к выбиванию «глаз» российской обороне», - рассказал эксперт.

Так, в последний месяц украинцы весьма активно охотятся за российскими установками радиоэлектронной и противовоздушной борьбы, которые и являются «глазами» ВС РФ.

Фактически ВСУ ликвидируют угрозу для своих беспилотников, которые, вероятно, будут играть важнейшую роль при контрнаступлении.

«Готовится почва для наступления. Наносятся удары по инфраструктуре российских войск, выбиваются «глаза» российской армии, подготавливается масштабный воздушный удар донами, которых у Украины, говорят, аж 50 тысяч… Взлом позиционной оборонительной обороны русских войск без авиации будет сделать трудно. Генштаб Украины думает об этом и, как я понимаю, сделал ставку на замещение авиации дронами», - рассказал Чернышевский.

Он напомнил, что главным орудием данной войны является артиллерия. Именно она наносит сторонам более 90% потерь. И задача ВСУ - выбить этот козырь из российских рук. Это, вероятно, будут делать с помощью БПЛА.

«Если Украина сможет обеспечить с помощью своих дронов массированное воздействие на российскую артиллерию, (...) она выиграет войну. Без артиллерийской поддержки русские войска составлены в основном из «мобиков», сильно разбавленных зеками, с отвратительным моральным духом, с плохим командным составом… Они не выдержат удара украинских войск, снабженных высокоточным оружием… Достаточно выбить российскую артиллерию, выключить ее из боя. И российская армия покатится хоть до Урала. Эти деморализованные скопища не будут на что-то способны», - рассказал эксперт.

Он констатировал, что «время Ч», когда ВСУ двинутся вперед, уже очень близко.

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