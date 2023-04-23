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Соболенко призналась, что у нее есть два BMW, но она хочет выиграть Porsche в финале турнира в Штутгарте

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  • 23.04.2023, 15:41
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Соболенко призналась, что у нее есть два BMW, но она хочет выиграть Porsche в финале турнира в Штутгарте

Белорусская теннисистка сказала, что турнир в Штутгарте многое значит для нее.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко во время пресс-конференции перед финальной игрой на турнире в немецком Штутгарте, где она сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек из Польши, призналась, что хочет выиграть Porsche, пишет «Прессбол».

Она отметила, что ей нравится играть в Штутгарте и данный турнир очень многое для нее значит. Соболенко подчеркнула:

– Надеюсь, с третьей попытки мне удастся его выиграть.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что всегда приятно играть перед людьми, которые поддерживают, а не наоборот. Теннисистка также призналась, что очень хочет выиграть автомобиль Porshe и для нее это довольно серьезная мотивация. И добавила, что у нее уже пара машин BMW, которые водит ее мать.

Напомним, что Арина Соболенко сразится в финале турнира в Штутгарте с первой ракеткой мира Игой Свентек: на кону титул, 104 тысячи призовых и автомобиль «Порше».

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