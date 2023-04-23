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США объявили в розыск политолога МГУ по обвинению в работе на ФСБ

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  • 23.04.2023, 15:55
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США объявили в розыск политолога МГУ по обвинению в работе на ФСБ

Наталья Бурлинова вступила в сговор с сотрудником ФСБ для вербовки американцев из академических учреждений.

Минюст США обвинил гражданку России, доцента МГУ Наталью Бурлинову в уголовном преступлении. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным ведомства, россиянка вступила в сговор с сотрудником ФСБ для вербовки американцев из академических и научно-исследовательских учреждений. Им предлагали посетить Россию в рамках участия в общественной дипломатической программе «Встреча с Россией». Этой программой, как утверждает Минюст, руководила «Креативная дипломатия» (организация, возглавляемая Бурлиновой), а финансировало ее российское правительство. При этом россиянка не зарегистрировалась как иностранный агент, тем самым нарушив закон.

Во время своего визита в США в 2018 году Бурлинова встречалась с американскими гражданами в различных университетах и научно-исследовательских институтах. Она передавала фотографии своих встреч в ФСБ для оперативных сводок.

Американское ведомство утверждает, что офицер ФСБ поддерживал вербовку и продвижение интересов России в США. Бурлинова «слила» ему американцев, готовых к сотрудничеству и завербованных для участия в ее программах, включая их резюме, паспортные данные, фотографии, а также анализ их взглядов на Россию.

«Подсудимая обвиняется в нарушении наших законов об иностранных агентах для продвижения национальных интересов России здесь, в Соединенных Штатах, сокрытии от общественности того, что ее усилия по вербовке финансировались российской службой безопасности», — заявил прокурор округа Мэтью М. Грейвс. Колумбии.

В июле прошлого года власти США ввели против Бурлиновой санкции. Американский Минфин заявил, что российская разведка напрямую финансирует и направляет россиянку и ее организацию PICREADI.

Кандидат политических наук Наталья Бурлинова два года работала в дирекции международных программ «РИА Новости», в частности в представительстве агентства в Вашингтоне.

В том же заявлении Минюста США говорится, что обвинение предъявлено российскому общественному деятелю Александру Ионову, двум офицерам ФСБ и четырем гражданам США. Их заподозрили в «многолетней кампании по оказанию вредоносного иностранного влияния в США», а также во вмешательстве в выборы во Флориде.

Ведомство пишет, что Ионов и его кураторы из ФСБ Алексей Суходолов и Егор Попов с 2014 года завербовали трех участников американских политических групп во Флориде. Впоследствии они распространяли российскую пропаганду.

Александр Ионов известен «доносами» в российский Минюст на независимые российские медиа. Он подавал жалобы в том числе на «Медузу», «Важные истории» и другие издания.

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