Названы самые надежные легковые автомобили 1 23.04.2023, 17:48

Топ-6.

Назвали топ-6 самых надежных автомобилей. Для того, чтобы выяснить, какие легковые автомобили являются самыми надежными, американское издание SlashGear провело опрос.

Так, согласно данным опроса, первое место досталось Toyota. Речь идет о седанах Corolla и Camry. За них проголосовало 28% опрошенных. На втором месте оказалась Honda, которая набрала 25% голосов. Речь идет о моделях Civic и Accord.

Третье место досталось марке Nissan. Отмечается, что за нее проголосовали 14% респондентов. Что касается четвертого места, то на нем оказался Mercedes-Benz, за которых проголосовали 11%. На пятом место поставили Hyundai с 7% голосов, а на шестое - Mazda, которой отдали 5%.

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