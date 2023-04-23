Британия провела масштабную военную операцию для эвакуации дипломатов из Судана 23.04.2023, 18:01

В Судане продолжается военный конфликт.

Вооруженные силы Великобритании провели масштабную военную операцию, в ходе которой эвакуировали сотрудников британского посольства и их семей из Хартума, в котором продолжаются уличные бои. Об этом сообщил в Twitter глава минобороны Бен Уоллес.

«Сегодня утром Вооруженные силы Великобритании предприняли военную операцию вместе с США, Францией и другими союзниками. Они эвакуировали сотрудников британского посольства и членов их семей из Хартума из-за эскалации угроз», – написал министр.

Он сообщил, что в операции участвовали более 1200 британских военнослужащих из 16-й десантно-штурмовой бригады, Королевской морской пехоты и Королевских ВВС.

«Я благодарен всем нашим партнерам, в том числе Кипру. Хочу воздать должное мужеству и профессионализму наших вооруженных сил», – написал Уоллес.

Сегодня утром сообщалось, что из Судана, где с конца прошлой недели продолжается военный конфликт, начали эвакуировать иностранцев.

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