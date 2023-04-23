Стивен Кинг и Илон Маск подискутировали о помощи Украине 1 23.04.2023, 18:20

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Писатель призвал пожертвовать плату за «синюю галочку» его аккаунта в Twitter на помощь Украине.

Американский писатель Стивен Кинг 22 апреля предложил владельцу Twitter Илону Маску перечислить деньги за его «синюю галочку» верификации аккаунта украинскому Фонду Сергея Притулы.

«Я думаю, что Маск должен отдать мою синюю галочку на благотворительность. Я рекомендую Фонд Притулы, который предоставляет услуги по спасению жизни в Украине. Это всего восемь долларов, поэтому, возможно, Маск мог бы добавить немного больше», - написал Кинг.

На днях Twitter начал удалять «синие галочки» верификации у пользователей, не оформивших платную подписку. При этом у Кинга она осталась, и, как оказалось, ее лично обеспечил Маск.

В ответ на рекомендацию писателя, бизнесмен 23 апреля заявил, что уже пожертвовал Украине 100 миллионов долларов и спросил, сколько перечислил сам Кинг.

К своей публикации Маск добавил твит главы Минцифры Украины Михаила Федорова от 24 октября 2022 года, в котором тот благодарит его за системы Starlink.

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