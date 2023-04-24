Мужчина пришел на пляж и узнал, что сказочно разбогател 24.04.2023, 3:57

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Солнечный отпуск стал ярче.

Американец Ким Бушер из штата Мичиган купил лотерейный билет перед отъездом в отпуск. Он рассказал, что сидел на пляже, когда обнаружил, что выиграл 150 тысяч долларов.

67-летний мужчина поделился с представителями мичиганской лотереи, что он остановился на заправке Shell в Феннвилле, чтобы купить лотерейный билет перед отъездом в отпуск, сообщает UPI.

«Я купил многотиражный билет перед отъездом в отпуск, чтобы не пропустить розыгрыш, когда меня не будет. Через несколько дней я сидел на пляже и решил проверить свой билет. Я увидел, как кто-то выиграл приз в 150 тысяч долларов, а потом начал проверять свои номера», - сказал Бушер.

Солнечный отпуск Бушера стал ярче, когда он понял, что стал победителем. Мужчина рассказывает, что не мог в это поверить.

«Когда я понял, что стал победителем, не мог в это поверить! Я попросил свою жену просмотреть билет, чтобы убедиться в этом, а затем мы позвонили нашей семье, чтобы сообщить им хорошие новости», — сказал он.

Мужчина говорит, что пополнит свой банковский счет, часть денег даст членам своей семьи, а часть отдаст на благотворительность.

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