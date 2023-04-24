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Шведский институт SIPRI рассказал о военных доходах Беларуси

  • 24.04.2023, 9:21
Шведский институт SIPRI рассказал о военных доходах Беларуси

Они выросли.

Стокгольмский международный институт исследований мира (SIPRI) опубликовал отчет о мировых военных расходах в 2022 году.

По оценке экспертов SIPRI, в прошлом году мировые военные расходы увеличились на 3,7% до 2,24 трлн долларов.

В базе данных SIPRI содержится и оценка военных расходов Беларуси в прошлом году. Они составили 802,78 млн долларов, увеличившись на 7,86% в сравнении с 2021 годом. Расходы достигли 1,2% ВВП, что на 0,1 п. п. больше, чем в 2021-м.

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