В Москву на 9 мая приедет только один иностранный лидер
- 24.04.2023, 9:25
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И это не Лукашенко.
Единственным иностранным лидером, визит которого планируется в Россию ко Дню Победы, оказался Садыр Жапаров — президент Кыргызстана, написали 24 апреля «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник и собеседника, близкого к администрации президента.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос СМИ о том, может ли кто-то еще из иностранных лидеров прибыть в Москву к празднику.