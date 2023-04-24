Появилось видео атаки надводных дронов на Севастополь 1 24.04.2023, 9:51

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Прогремели два взрыва.

В ночь на 24 апреля, так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот РФ отражает атаку надводных беспилотников на город.

«Наш флот сейчас отбивает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие», - написал он.

По словам Развожаева, российские силы противоподводно-диверсионного обеспечения сбили один беспилотник, еще один — якобы взорвался сам.

Как пишут крымские и российские Telegram-каналы, первый взрыв прозвучал в 03:31, а второй - в 03.44. Кроме того, были слышны очереди из крупнокалиберной установки в сторону моря. Звуки были настолько громкими, что проснулся весь Севастополь.

Позднее в Сети появились видео и фото атаки надводных дронов на Севастополь.

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