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Беспилотник атаковал нефтебазу РФ в Луганской области

  • 24.04.2023, 11:18
  • 3,928
Беспилотник атаковал нефтебазу РФ в Луганской области

Вспыхнул резервуар.

Неизвестный дрон атаковал нефтебазу в оккупированных Ровеньках Луганской области, пишет unian.net.

Как сообщают оккупанты, в результате атаки вспыхнул резервуар на территории «Ровеньковской нефтебазы».

Оккупационная администрация отчиталась о ликвидации пожара и заявила, что жертв якобы нет. Кстати, расстояние от линии фронта до нефтебазы составляет около 100 км. Итак, это тыловая база захватчиков.

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