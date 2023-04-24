Беспилотник атаковал нефтебазу РФ в Луганской области
- 24.04.2023, 11:18
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Вспыхнул резервуар.
Неизвестный дрон атаковал нефтебазу в оккупированных Ровеньках Луганской области, пишет unian.net.
Как сообщают оккупанты, в результате атаки вспыхнул резервуар на территории «Ровеньковской нефтебазы».
Оккупационная администрация отчиталась о ликвидации пожара и заявила, что жертв якобы нет. Кстати, расстояние от линии фронта до нефтебазы составляет около 100 км. Итак, это тыловая база захватчиков.