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Известный белорусский телеканал прекращает вещание

  • 24.04.2023, 12:08
  • 3,250
Известный белорусский телеканал прекращает вещание

Он проработал почти 20 лет.

Белорусский телеканал «ВТВ» приостановит вещание с 1 мая 2023 года, следует из сообщения одного из крупнейших минских провайдеров кабельного ТВ – МТИС.

В официальных соцсетях и на сайте канала пока ничего не говорится об этом решении.

Канал начал вещание в 2002 году под названием «Первый музыкальный», а в 2010-м сменил «вывеску» и стал называться ВТВ. В последние 10 лет немалая часть его контента бралась с российского «СТС». В основном, это музыкальные клипы и другой развлекательный контент.

Нынешнее юрлицо телеканала – ООО «Добровидение», которое учреждено в 1995 году в Минске. Основной вид деятельности – создание телепрограмм и телевещание.

В последнее время это не первый канал, который перестал вещать. Например, летом 2021 года в Беларуси больше не вещает RTVi, который объяснил это «рядом технических причин».

В апреле нынешнего года Министерство информации Беларуси аннулировало разрешение на распространение программ телеканалов Setanta Sport 1 и Setanta Sport 2. А в мае 2021 года у каналов RUSSIAN MUSICBOX, «Мама» и CANDYMAN истек срок действия разрешения на распространение на белорусской территории.

За получением новых разрешений два первых телеканала в Мининформ не обращались.

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