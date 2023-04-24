Печальный Гиркин рассказал про болезненные удары от ВСУ 24.04.2023, 12:23

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Игорь Гиркин (Стрелков)

Россия потерпела уже три серьезных поражения.

За год вторжения российской армии в Украину оккупанты потерпели три крупных поражения и полностью развеяли миф о «второй армии мира», что напрямую связано с переоценкой военных возможностей РФ со стороны Запада. Об этом в интервью рассказал бывший полевой командир «ДНР» и экс-офицер российских спецслужб Игорь Гиркин (Стрелков), фиксируя разгромные итоги попытки РФ захватить Украину.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

В ходе интервью Гиркин подверг резкой критике руководство РФ, Пригожина и неудачную военную авантюру Москвы в целом. По его словам, для РФ выглядит опасной фигура уголовника Пригожина с его кувалдой и уголовными понятиями. При этом общая ситуация развивается крайне негативно: россияне потерпели три поражения, отступив из Киевской области, после чего бежали с Харьковщины и побросав оружие. Третьим серьезным ударом для России стало бегство из Херсона.

«Действительно получим в качестве главного патриота страны господина Пригожина с его кувалдой, уголовными понятиями и обещаниями всех обос***ь. Эффективность нашей военной машины, эффективность управления ей оценена Западом и руководством НАТО в качестве крайне низком. Нашим угрозам, сделанным нашими высшими государственными военными деятелями, они не верят или считают, что эти угрозы мы не сможем выполнить», - заявил он.

При этом ряд неудобных фактов о российской армии он вообще отказался раскрывать, боясь выдать государственную тайну.

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